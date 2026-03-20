Швейцарський уряд хоче збільшити інвестиції в оборону, зокрема у ППО

Федеральна Рада Швейцарії звернулася до парламенту з проханням схвалити виділення 3,4 мільярда швейцарських франків (3,7 млрд євро) на оборонні витрати, зосереджені на розширенні протиповітряної оборони, захисті від безпілотників та додаткових можливостях у кіберпросторі.

Пропозиції включають закупівлю німецьких ракетних систем IRIS-T SLM на суму 1 млрд швейцарських франків та посилення захисту від мінідронів приблизно на 70 млн франків.

Ще близько 400 мільйонів уряд просить на покриття додаткових витрат на закупівлю 30 винищувачів F-35, а також 100 мільйонів, які підуть на будівельні заходи для нових літаків та реконструкції пункту управління.

"У світлі загостреної ситуації з безпекою, військові повинні знову бути більш орієнтовані на оборону, а протидія найімовірнішим загрозам – атакам на далекі відстані та гібридним конфліктам – має бути посилена", – йдеться у заяві уряду.

Раніше повідомляли, що Швейцарія планує тимчасове збільшення податків з метою значного посилення обороноздатності.

У грудні верхня палата парламенту Швейцарії проголосувала за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість, не порушуючи нейтралітет держави.