Премьер Франции предупредил своих министров, что им могут запретить отпуска из-за жары

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню может потребовать от членов правительства не уезжать в отпуск этим летом из-за ряда кризисов и чрезвычайной жары, от которой страдает страна.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

На заседании правительства в эту среду Лекорню объявил "режим готовности", чтобы быть готовым к сценарию, при котором отпуск не состоится из-за неопределенности относительно продолжительности этой волны жары.

Министры получили четкие инструкции относительно отпусков, которые они обычно берут в начале августа, как и многие французы, в разгар лета.

Однако эта жара, накладывающаяся на другие кризисы, не позволяет прояснить ситуацию "еще некоторое время", сообщил Лекорню 34 членам своего правительства. Тем более что новая волна жары, вероятно, ожидается в июле.

Однако премьер-министр всё же попытался успокоить своих подчинённых, заверив их, что в какой-то момент они смогут "отдохнуть".

Издание напоминает, что в 2003 году в разгар смертоносной жары, унесшей жизни 15 тысяч человек, министр здравоохранения Жан-Франсуа Маттеи появился в выпуске новостей в своём саду, в поло, находясь в отпуске в департаменте Вар, что вызвало острую полемику и вынудило его подать в отставку.

Эта ситуация стала знаковой и может объяснить такую бдительность в отношении летнего отпуска министров, особенно в сложный для исполнительной власти период.

23 июня стало для странысамым жарким днём за 79 лет, с тех пор как ведутся систематические общенациональные наблюдения. Максимальные температуры достигали 44 °C.

На среду "красное" предупреждение об экстремальной жаре объявлено для более чем половины страны – 58 департаментов, это беспрецедентный масштаб.

За период жары уже зафиксировали 18 смертей, которые связывают с экстремальными температурами. Из-за жаркой погоды приостановила работу одна из АЭС.