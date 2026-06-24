Прем’єр Естонії: справи у росіян ідуть абсолютно жахливо

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оцінює ситуацію в Росії як "абсолютно жахливу", та вважає, що російський лідер Владімір Путін стає все більш параноїдальним.

Про це він заявив на дискусії YES, яку провів у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Оцінюючи ситуацію на полі бою та економічне становище Росії, Міхал сказав, що справи у росіян ідуть "абсолютно жахливо".

"Диктатор став більш параноїдальним. Ви бачите, що "Телеграм" та інші речі вимикають. Їхні справи жахливі, їхні справи йдуть абсолютно жахливо", – переконаний Міхал.

Він також пояснив, що економічна ситуація в РФ, попри події на Близькому Сході, надалі буде погіршуватися.

"Щодо економічного масштабу – перед ескалацією ситуацію на Близькому Сході, я би сказав, що для фінансової стабільності Росії справи були погані. Але ситуація в Ормузькій протоці допомогла їм дуже сильно. Сподіваюсь, скоро це (цей фактор. – Ред.) зникне.. Їхні справи зараз гірші, і вони (росіяни) міркують, якою ситуація буде далі", – сказав Міхал.

Нагадаємо, у Гданську у четвер на тлі Конференції з питань відновлення України відбудеться саміт країн східного флангу ЄС і НАТО.

Раніше глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що коли Європа долучиться до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, ключовими принципами у її позиції має бути повага до територіальної цілісності й суверенітету України.