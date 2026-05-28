Глава МЗС Естонії назвав ключові принципи у потенційних переговорах з РФ про завершення війни

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що коли Європа долучиться до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, ключовими принципами у її позиції має бути повага до територіальної цілісності й суверенітету України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю європейських міністрів на Кіпрі.

Тсахкна акцентував, що Європа має подбати про те, щоб її позиція у переговорах була сильною і принциповою.

"Перший принцип – територіальна цілісність … Другий – суверенітет України. Це включає і процес розширення (ЄС), і питання її майбутнього членства в НАТО, і гарантії безпеки", – наголосив міністр.

"Щодо гарантій безпеки – має йтися не лише про безпекові гарантії для України, але й безпекові гарантії України для Європи. Адже, правду кажучи, Україна зараз – найбільша військова потуга у нашому регіоні", – зазначив він.

Тсахкна зауважив, що передусім важливо, аби Росія була готова вести справжні перемовини – тому що зараз з боку очільника Кремля такої готовності немає.

"Тож потрібен більший тиск на Росію, і я сподіваюся дуже скоро побачити 21-й пакет санкцій – а також відкриття переговорних кластерів для України, Молдови. Тому що у майбутньому у нас не має бути ніяких "нейтральних", "буферних" зон між ЄС-НАТО і Росією", – сказав очільник МЗС Естонії.

Також він припустив, що у разі долучення Європи до переговорів Москва спробує нав'язати їй роль "нейтрального посередника" – на що не можна погоджуватись.

Раніше він заявив, що бачить дедалі більше консенсусу, щоб Україна і Молдова мають "у парі" рухатися до членства в ЄС.

Також очільник МЗС Естонії зазначив, що Росія безумовно хоче, щоб "друзі України" у Балтії почали просити її зупинити атаки проти РФ, щоб припинити інциденти із заблукалими безпілотниками – але вони цього не робитимуть.