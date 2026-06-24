Премьер-министр Эстонии: у россиян дела идут совершенно ужасно

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал оценивает ситуацию в России как "совершенно ужасную" и считает, что российский лидер Владимир Путин становится всё более параноидальным.

Об этом он заявил на дискуссии YES, организованной в Гданьске накануне URC-2026 фонд Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Оценивая ситуацию на поле боя и экономическое положение России, Михал сказал, что у россиян дела идут "абсолютно ужасно".

"Диктатор стал более параноидальным. Вы видите, что "Телеграм" и другие сервисы отключают. У них дела идут ужасно, у них дела идут абсолютно ужасно", – убежден Михал.

Он также пояснил, что экономическая ситуация в РФ, несмотря на события на Ближнем Востоке, будет и дальше ухудшаться.

"Что касается экономического аспекта – до эскалации ситуации на Ближнем Востоке я бы сказал, что для финансовой стабильности России дела шли плохо. Но ситуация в Ормузском проливе очень сильно помогла им. Надеюсь, скоро это (этот фактор. – Ред.) исчезнет... У них сейчас дела идут хуже, и они (россияне) размышляют, как будет развиваться ситуация дальше", – сказал Михал.

Напомним, в Гданьске в четверг на фоне Конференции по вопросам восстановления Украины состоится саммит стран восточного фланга ЕС и НАТО.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что когда Европа присоединится к переговорному процессу по прекращению российско-украинской войны, ключевыми принципами её позиции должны быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.