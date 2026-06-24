У Гданську в четвер пройде саміт країн східного флангу ЄС і НАТО

У Гданську у четвер на тлі Конференції з питань відновлення України відбудеться саміт країн східного флангу ЄС і НАТО.

Про це у середу на брифінгу розповів глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда".

Туск відзначив, що саміт збере лідерів тих країн ЄС і НАТО, що або безпосередньо межують із Росією, або стикаються з безпосередніми викликами у сфері безпеки, зумовленими географічним положенням та загрозою російської агресії.

"Я надаю особливого значення цій зустрічі. Я обговорюватиму питання східного флангу з прем’єр-міністрами та президентами Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Румунії", – повідомив польський прем’єр.

Він додав, що це "країни та уряди, які поділяють дуже схожі погляди та філософію щодо того, що відбувається в цій частині Європи".

Туск пообіцяв і надалі розвивати цей формат, який, за його словами, має також військове значення.

"Я переконаний – і багато хто з вас часто це визнавав – що моя ініціатива щодо зміщення центру ваги на північний схід та створення дедалі більш практичного й відчутного безпекового блоку разом із нашими скандинавськими та балтійськими партнерами є зрозумілою для всіх", – додав польський прем’єр-міністр.

Також Туск повідомив, що розповість у четвер лідерам Франції, Італії, Британії та Німеччини про суперечку, що виникла після рішення президента Володимира Зеленського назвати один із підрозділів ССО України на честь героїв УПА.

За словами Туска, українська сторона консультувалась з ним щодо відсутності Володимира Зеленського на Конференції з питань відновлення у Гданську.