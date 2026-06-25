Cенат США завернув ще одну резолюцію щодо повноважень Трампа у війні з Іраном

Сенат США не дав достатньо голосів за ще одну резолюцію стосовно повноважень президента Дональда Трампа у війні проти Ірану – наступного дня після того, як подібний документ вперше вдалося проголосувати в обох палатах Конгресу.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Наступного дня після ухвалення резолюції із закликом відкликати сили США і припинити війну з Іраном, поки Конгрес не дав згоди на протилежне, у Сенаті "завернули" ще одну подібну резолюцію щодо повноважень Трампа у питанні війни.

Республіканці Ренд Пол і Білл Кассіді, які підтримали попередній документ, цього разу не проголосували на підтримку резолюції; двоє республіканських сенаторів знову голосували "за". У підсумку документ не пройшов для подальшого розгляду з результатом 47-50-1.

Після попереднього голосування Дональд Трамп обурювався кроком республіканців, які підтримали резолюцію, стверджуючи, що це послаблює його позиції у переговорах з Іраном.

Після другого голосування він привітав зміни, відзначаючи, що це "сигнал Ірану".

Вдень у середу сенатори-республіканці зустрічалися з Трампом. Тоді сенатор Кассіді заявив, що продовжить підтримувати резолюції щодо військових повноважень президента, доки Конгресу та громадськості не почнуть надавати більше інформації про війну.

"Війна планувалася як така, що триватиме 4 тижні, а вона тривала чотири місяці. Наших початкових цілей не досягнуто, і я хочу знати, що відбувається", – коментував він журналістам після зустрічі.

Проте вже увечері Кассіді сказав, що віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпосланець Стів Віткофф "детально поінформували" його щодо озвучених запитань.

Ренд Пол зазначив, що його погляди на питання особливо не змінилися, але він враховує прохання Трампа підтримати його переговорну позицію. "Мій теперішній голос – це спосіб дати президенту більше простору для маневру та важелів впливу для переговорів про сталий мир", – написав він.

Нагадаємо, у вівторок в Конгресі США вперше пройшла голосування в обох палатах символічна резолюція із закликом до президента Дональда Трампа зупиняти війну з Іраном.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Перший раунд технічних перемовин відбувся вихідними у Швейцарії.

За даними одного з останніх опитувань, лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта.