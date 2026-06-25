Сенат США не поддержал еще одну резолюцию по полномочиям Трампа в войне с Ираном

Сенат США не дал достаточно голосов за еще одну резолюцию относительно полномочий президента Дональда Трампа в войне против Ирана – на следующий день после того, как подобный документ впервые удалось проголосовать в обеих палатах Конгресса.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

На следующий день после принятия резолюции с призывом отозвать силы США и прекратить войну с Ираном, пока Конгресс не дал согласия на обратное, в Сенате не поддержали еще одну похожую резолюцию о полномочиях Трампа в вопросе войны.

Республиканцы Рэнд Пол и Билл Кассиди, которые поддержали предыдущий документ, на этот раз не проголосовали в поддержку резолюции; двое республиканских сенаторов снова голосовали "за". В итоге документ не прошел для дальнейшего рассмотрения с результатом 47-50-1.

После предыдущего голосования Дональд Трамп возмущался шагом республиканцев, которые поддержали резолюцию, утверждая, что это ослабляет его позиции в переговорах с Ираном.

После второго голосования он приветствовал изменения, отмечая, что это "сигнал Ирану".

Днем в среду сенаторы-республиканцы встречались с Трампом. Тогда сенатор Кассиди заявил, что продолжит поддерживать резолюции по военным полномочиям президента, пока Конгрессу и общественности не начнут предоставлять больше информации о войне.

"Война планировалась как такая, что продлится 4 недели, а она длилась четыре месяца. Наши первоначальные цели не достигнуты, и я хочу знать, что происходит", – комментировал он журналистам после встречи.

Однако уже вечером Кассиди сказал, что вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф "подробно проинформировали" его относительно озвученных вопросов.

Рэнд Пол отметил, что его взгляды на вопрос особо не изменились, но он учитывает просьбу Трампа поддержать его переговорную позицию. "Мой нынешний голос – это способ дать президенту больше пространства для маневра и рычагов влияния для переговоров об устойчивом мире", – написал он.

Напомним, во вторник в Конгрессе США впервые прошла голосование в обеих палатах символическая резолюция с призывом к президенту Дональду Трампу останавливать войну с Ираном.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Первый раунд технических переговоров состоялся на выходных в Швейцарии.

По данным одного из последних опросов, лишь каждый четвертый американец считает, что война с Ираном того стоила.