Адміністрація Трампа просить у Конгресу 87 млрд доларів, переважно через війну з Іраном

Білий дім офіційно запросив 87,6 мільярда доларів у Конгресу, переважно для поповнення запасів Пентагону після війни США проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PBS News.

Бюджетне управління надіслало додатковий запит на витрати в середу на тлі схвалення обома палатами Конгресу резолюції щодо воєнних повноважень, яка має обмежити дії президента проти Ірану.

Запит про асигнування стосується передусім витрат, понесених Міністерством оборони в рамках операції "Епічна лють" проти Тегерана, включаючи 67 млрд доларів на "фінансування військового персоналу та витрат на забезпечення боєготовності, операційні витрати на відновлення запасів".

Звернення також включає низку інших пунктів, зокрема допомогу американським фермерам, допомогу в кризі, пов’язаній з вірусом Ебола в Африці, та інші потреби.

"Я закликаю Конгрес якомога швидше вжити заходів щодо цих важливих і термінових запитів", – заявив директор Адміністративно-бюджетного управління Расс Воут у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона.

Незрозуміло, як швидко обидві палати зможуть відреагувати на запит Білого дому, і чи взагалі Конгрес розгляне це питання. Фінансування зіткнеться з труднощами, оскільки багато законодавців можуть розглядати будь-які голосування як відображення перевірки їхньої підтримки воєнних зусиль.

Нагадаємо, у вівторок в Конгресі США вперше пройшла голосування в обох палатах символічна резолюція із закликом до президента Дональда Трампа зупиняти війну з Іраном. Документ закликає Трампа відкликати американські сили, що ведуть бойові дії проти Тегерана, якщо тільки він не отримає відкритий дозвіл на продовження війни з боку Конгресу, або не буде оголошено війну.

У середу голосування за подібну резолюцію провалилося у Сенаті США.

За даними одного з останніх опитувань, лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта.