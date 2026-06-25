Администрация Трампа просит у Конгресса дополнительно $87 млрд, в основном из-за войны с Ираном

Белый дом официально запросил 87,6 млрд долларов у Конгресса, преимущественно для пополнения запасов Пентагона после войны США против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PBS News.

Бюджетное управление направило дополнительный запрос на расходы в среду на фоне одобрения обеими палатами Конгресса резолюции по военным полномочиям, которая должна ограничить действия президента против Ирана.

Запрос об ассигнованиях касается прежде всего расходов, понесенных Министерством обороны в рамках операции "Эпическая ярость" против Тегерана, включая 67 млрд долларов на "финансирование военного персонала и расходов на обеспечение боеготовности, операционные расходы на восстановление запасов".

Обращение также включает ряд других пунктов, в частности помощь американским фермерам, помощь в кризисе, связанном с вирусом Эбола в Африке, и другие потребности.

"Я призываю Конгресс как можно скорее принять меры по этим важным и срочным запросам", – заявил директор Административно-бюджетного управления Расс Воут в письме к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Непонятно, как быстро обе палаты смогут отреагировать на запрос Белого дома, и вообще рассмотрит ли Конгресс этот вопрос. Финансирование столкнется с трудностями, поскольку многие законодатели могут рассматривать любые голосования как отражение проверки их поддержки военных усилий.

Напомним, во вторник в Конгрессе США впервые прошла голосование в обеих палатах символическая резолюция с призывом к президенту Дональду Трампу останавливать войну с Ираном. Документ призывает Трампа отозвать американские силы, ведущие боевые действия против Тегерана, если только он не получит открытое разрешение на продолжение войны со стороны Конгресса, или не будет объявлена война.

В среду голосование за подобную резолюцию провалилось в Сенате США.

По данным одного из последних опросов, лишь каждый четвертый американец считает, что война с Ираном того стоила.