Среда стала новым самым жарким днем во Франции за время наблюдений

Среда 24 июня обновила рекорд для Франции как самый жаркий день за все время наблюдений.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

24 июня стало новым самым жарким днем для Франции, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения. Во вторник среднесуточный показатель по территории страны составил 29,9°C, в среду – 30°C.

В Météo-France отметили, что это исключительный эпизод жары, "по меньшей мере соизмеримый" с крайне жарким августом 20203 года.

На четверг "красное" предупреждение из-за жары охватило почти всю территорию страны – 72 департамента.

В Минобразования сообщили, что из-за экстремальной погоды 3500 учебных заведений отменили занятия, еще 10 тысяч – скорректировали графики.

С 16:00 к западному побережью страны начнет подходить атмосферный фронт, что может сопровождаться порывами ветра до 110 км/ч и сильным градом.

Вторник 23 июня стал для страны самым жарким днем за 79 лет, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения. Максимальные температуры достигали 44°C.

В Британии июньская жара побила температурный рекорд 1976 года. В Испании понедельник и вторник стали самыми жаркими днями июня за всю историю наблюдений на материковой части страны.