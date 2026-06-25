Deutsche Bahn предлагает пассажирам возврат билетов, чтобы не ехать в жару

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn объявила, что пассажиры с билетами на ближайшие дни могут сдать их без потери средств, чтобы не ехать в жару.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Deutsche Bahn в связи с экстремальной жарой впервые вводит возможность отказа от приобретенного билета без потери средств.

"Любой, кто не хочет путешествовать в этих экстремальных погодных условиях, может получить свои деньги обратно", – отметили в объявлении.

Предложение возврата билетов касается тех, что были приобретены на поезда дальнего следования до 23 июня на даты до 30 июня включительно.

Ближайшие двое суток жара в Германии может установить новые рекорды – местами на юго-западе ожидается более 39°C. Июньским рекордом для страны остается показатель, зафиксированный 30 июня 2019 году в земле Саксония-Анхальт – 39,6°C.

На большей территории страны жара будет менее экстремальной, с 34–37°C. Только на севере ожидаются более комфортные 27–33°C.

Как известно, от экстремальной жары последнюю неделю страдает вся Западная Европа.

Во Франции температуры два дня подряд обновляют национальные рекорды за все время наблюдений, местами максимальные показатели днем приближались к 45°C.

В Британии июньская жара побила температурный рекорд 1976 года.

В Испании понедельник и вторник стали самыми жаркими днями июня за всю историю наблюдений на материковой части страны.