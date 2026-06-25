Туск: українці та поляки – друзі у Європі, що можуть побудувати майбутнє

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив переконання, що українці та поляки здатні побудувати спільне майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії

Про це він сказав під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Туск у своєму виступі закликав до єдності та побудови об’єднаної Європи, яка включатиме також Україну. Він наголосив, що відновлення – це не про будівлі, інфраструктури, школи, а це "також про те, що всередині нас, а Україна по праву хоче бути частиною об’єднаної Європи".

"Я говорю від щирого серця – я не говорю з папірця, як ви бачите – пам’ятаймо, що мої люди у Польщі і ваші люди в Україні – друзі у Європі. Ми можемо побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії. Солідарність, що народилась у Гданську, може стати реальністю, якщо ми відкриємо наші серця майбутньому", – сказав Туск.

Він додав, що "якщо ми будемо разом – ми поборемо усе зло".

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську на Конференції з відновлення України очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський не поїде до Польщі на тлі скандалу з відкликанням врученої йому польської нагороди через найменування українського підрозділу на честь УПА.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації. Туск також розповів, що українська сторона консультувалась з ним щодо відсутності Володимира Зеленського на Конференції з питань відновлення у Гданську.