Туск: украинцы и поляки – друзья в Европе, способные построить будущее

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил убеждение, что украинцы и поляки способны построить общее будущее на основе правды, взаимного уважения и понимания истории

Об этом он заявил во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Туск в своем выступлении призвал к единству и построению объединенной Европы, в которую войдет также Украина. Он подчеркнул, что восстановление – это не только здания, инфраструктура, школы, но и "то, что внутри нас, а Украина по праву хочет быть частью объединенной Европы".

"Я говорю от всего сердца – я не читаю с листа, как вы видите, – давайте помнить, что мои соотечественники в Польше и ваши соотечественники в Украине – друзья в Европе. Мы можем построить будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории. Солидарность, зародившаяся в Гданьске, может стать реальностью, если мы откроем наши сердца будущему", – сказал Туск.

Он добавил, что "если мы будем вместе – мы победим всё зло".

Напомним, 23 июня стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске на Конференции по восстановлению Украинывозглавит премьер-министр Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский не поедет в Польшу на фоне скандала с отзывом врученной ему польской награды из-за наименования украинского подразделения в честь УПА.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации. Туск также рассказал, что украинская сторона консультировалась с ним по поводу отсутствия Владимира Зеленского на Конференции по вопросам восстановления в Гданьске.