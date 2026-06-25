Мерц на прикладі Німеччини і Польщі пояснив, що дружба можлива і за складної історії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на прикладі Німеччини і Польщі пояснив, що дружба між сусідами у європейському регіоні можлива навіть тоді, коли у них була складна історія.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це він сказав під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську.

Мерц зазначив, що для нього є особливим моментом бути у Гданську як представнику Німеччини. Він розповів, що 35 років тому Польща та Німеччина підписали угоду про добросусідство – попри те, що під час Другої світової війни обидві країни були по різні боки барикад.

"35 років поляки та німці доводили: навіть після жахливих злочинів, які німці вчинили проти Польщі і проти польського народу, мир, добре сусідство і дружба можливі", – сказав Мерц під оплески аудиторії. "Я дуже вдячний польському народу за це", – додав він, не згадуючи прямо про останню суперечку між Україною та Польщею.

Сьогодні, додав Мерц, європейці стоять разом, щоб захистити свободу на континенті, і саме тому вони підтримують Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що історія створення прообразу ЄС є показовою в контексті нинішньої суперечки України та Польщі.

Також у Гданську єврокомісарка Марта Кос пояснила, чому Україна має стати членом ЄС і чого бракує в переговорах.