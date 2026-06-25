Мерц на примере Германии и Польши объяснил, что дружба возможна и при сложной истории

Канцлер Германии Фридрих Мерц на примере Германии и Польши объяснил, что дружба между соседями в европейском регионе возможна даже тогда, когда у них была сложная история.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Мерц отметил, что для него является особым моментом быть в Гданьске как представителю Германии. Он рассказал, что 35 лет назад Польша и Германия подписали соглашение о добрососедстве – несмотря на то, что во время Второй мировой войны обе страны были по разные стороны баррикад.

"35 лет поляки и немцы доказывали: даже после ужасных преступлений, которые немцы совершили против Польши и против польского народа, мир, добрососедство и дружба возможны", – сказал Мерц под аплодисменты аудитории. "Я очень благодарен польскому народу за это", – добавил он, не упоминая прямо о последнем споре между Украиной и Польшей.

Сегодня, добавил Мерц, европейцы стоят вместе, чтобы защитить свободу на континенте, и именно поэтому они поддерживают Украину.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что история создания прообраза ЕС является показательной в контексте нынешнего спора Украины и Польши.

Также в Гданьске еврокомиссар Марта Кос объяснила, почему Украина должна стать членом ЕС и чего не хватает в переговорах.