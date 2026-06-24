Єврокомісарка Кос пояснила, чому Україна має стати членом ЄС і чого бракує в переговорах

Марта Кос, європейська комісарка з питань розширення, вважає, що методологія ЄС не включає питання, у яких Україна дає Євросоюзу ключові результати та переваги.

Про це вона заявила на дискусії YES, яку провів у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Марта Кос повторила сподівання, які від неї звучали неодноразово, про те, що до літньої перерви "ми (Євросоюз) зможемо відкрити решту кластерів для України", а також поділилася спогадами про міжурядову конференцію 15 червня, де ЄС відкрив для України перший переговорний кластер.

"Я ніколи не бачила, щоби люди плакали на відкритті кластера – а там це сталося. І я досі бачу перед собою Аніту Орбан, міністерку закордонних справ Угорщини, яка каже: ми підтримуємо Україну", – розповіла вона, викликавши аплодисменти у залі.

Вона також зауважила, що в ЄС є усвідомлення, що переваги від вступу України не обмежуються традиційними сферами співпраці у Євросоюзі.

"У нас немає переговорної глави для сміливості, або стійкості, щоби оцінити, що Українці роблять для Європи… Ми не можемо бути у безпеці, окрім як коли Україна стане членом", – заявила єврокомісарка. "Україна стане членом ЄС, і ми маємо робити все для цього", – додала вона.

Віцепрем’єр Тарас Качка, що також брав участь у дискусії, зауважив на це, що Україна чекає дій, які доведуть розуміння важливості членства України з боку ЄС.

"Дійсно, глави про сміливість у переговорах немає, але ви можете як мінімум відкрити кластери", – зауважив він.

Як повідомлялося, зараз Угорщина затримує відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови.

Відомо, що 26 червня ЄС спробує переконати Угорщину не блокувати листа про відкриття кластерів для України.

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