Сікорський пояснив, нащо Польщі вступ України до ЄС: щоби "різанина" не повторилася

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що історія створення прообразу ЄС є показовою, в контексті нинішньої суперечки України та Польщі.

Про це він заявив на дискусії YES, яку провів у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сікорський, який не був заявлений як спікер у програмі події, взяв слово після виступу експрезидента Кваснєвського і присвятив свою промову українсько-польській суперечці, пояснивши, що вона не має суперечити вступу України до ЄС.

Свою логіку він пояснив через приклад Ельзасу, пояснивши, що цікавився історією цього регіону, який кількаразово переходив від Франції до Німеччини, коли був євродепутатом і їздив до Страсбурга.

"Туристичні атракції там – військові кладовища із буквально мільйонами людей", – поділився, зокрема він, зауваживши, що попри тривалий конфлікт, кордон лишився там, де він і проходив багато років тому – по річці Рейну. "І питання у тому, нащо були ці вбивства?", – поставив риторичне питання він.

Цю історію Сікорський розповів у деталях, щоби нагадати, що створення прообразу нинішнього ЄС відбувався попри складний історичний фон між Францією, Німеччиною тощо.

"Євроінтеграція почалася в 1950-х роках не як процес між друзями, а як процес між дуже нещодавніми ворогами, які вбивали один одного. Але у лідерів вистачило мудрості зробити таке об’єднання економік у союз вугілля і сталі, щоби нова війна не була можливою", – пояснив він.

Сікорський вважає, що це додає оптимізму щодо інтеграції у рамках ЄС між Україною і Польщею "історія яких значно менш кривава"

"Європейська інтеграція – це процес миру, щоби та різанина, що була у минулому – не повторилася", – додав він.

Раніше колишній президент Польщі Александр Квасневський спрогнозував, що у найближчі місяці з війною щось трапиться.

Також у Гданську єврокомісарка Кос пояснила, чому Україна має стати членом ЄС і чого бракує в переговорах.