Стармер хоче звести до мінімуму будь-які збої під час передачі влади своєму наступнику

Кір Стармер, який оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, заявляє, що хоче домогтися того, щоб будь-які збої під час передачі влади до уряду Енді Бернема були "зведені до абсолютного мінімуму".

Заяву Стармера наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що йде у відставку "гідністю", а також пообіцяв подбати про те, про те, щоб "транзит влади відбувся організовано".

"Я поводитимуся професійно. Я керуватимуся насамперед почуттям служіння та обов’язку, яке рухало мною на посаді прем’єр-міністра. Я продовжуватиму віддано служити своїй країні, щоб звести до мінімуму будь-які збої в роботі. І саме тому я вже зараз вживаю заходів, щоб забезпечити розумний перебіг цього процесу", – додав Стармер.

Стармер також заявив, що хоче переконатися в тому, "щоб усе, що буде далі, увінчалося успіхом".

"Я люблю цю країну, я хочу, щоб вона процвітала, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб забезпечити її успіх і процвітання. Перший крок на цьому шляху – забезпечити впорядковану передачу влади та продовжити розвивати те хороше, що ми зробили за перші два роки роботи цього уряду", – резюмував він.

Нагадаємо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

Про свою відставку він оголосив після того, як стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже, і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

У вівторок стало відомо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів таємні переговори зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом.