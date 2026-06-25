Стармер хочет свести к минимуму любые сбои при передаче власти своему преемнику

Кир Стармер, объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании, заявляет, что хочет добиться того, чтобы любые сбои при передаче власти правительству Энди Бернема были "сведены к абсолютному минимуму".

Заявление Стармера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что уходит в отставку "с достоинством", а также пообещал позаботиться о том, чтобы "передача власти прошла организованно".

"Я буду вести себя профессионально. Я буду руководствоваться прежде всего чувством служения и долга, которое двигало мной на посту премьер-министра. Я буду и дальше преданно служить своей стране, чтобы свести к минимуму любые сбои в работе. И именно поэтому я уже сейчас принимаю меры, чтобы обеспечить разумное протекание этого процесса", – добавил Стармер.

Стармер также заявил, что хочет убедиться в том, "чтобы всё, что будет дальше, увенчалось успехом".

"Я люблю эту страну, я хочу, чтобы она процветала, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить ее успех и процветание. Первый шаг на этом пути – обеспечить упорядоченную передачу власти и продолжить развивать то хорошее, что мы сделали за первые два года работы этого правительства", – резюмировал он.

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подшло к концу.

О своей отставке он объявил после того, как стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а значит, и премьер-министра, в противовес Стармеру.

Во вторник стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер провёл тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.