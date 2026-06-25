Президент Литви вніс кандидатуру на посаду нового прем’єр-міністра

Президент Литви Гітанас Науседа у четвер підписав указ, яким висуває кандидатуру голови Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) Міндаугаса Сінкявічюса на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, пізніше цього дня Науседа має представити кандидатуру Сінкявічюса на пленарному засіданні Сейму.

Парламент має ухвалити рішення щодо кандидатури нового прем’єр-міністра не пізніше ніж через тиждень після її представлення у залі пленарних засідань.

Голосування щодо кандидатури глави уряду проводиться відкрито; для затвердження достатньо простої більшості голосів.

Якщо парламент схвалить кандидатуру прем’єр-міністра, той не пізніше ніж через 15 днів після призначення повинен представити Сейму сформований і затверджений президентом кабінет міністрів, а також винести на розгляд програму уряду.

Уряд отримує повноваження діяти після того, як більшість присутніх на засіданні депутатів Сейму схвалить його програму.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

В середині червня оновлена коаліція завершила підготовку коаліційної угоди.

23 червня президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

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