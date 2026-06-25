Президент Литвы выдвинул кандидатуру на пост нового премьер-министра

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг подписал указ, которым выдвигает кандидатуру председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отмечается, позже в этот день Науседа должен представить кандидатуру Синкявичюса на пленарном заседании Сейма.

Парламент должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра не позднее чем через неделю после её представления в зале пленарных заседаний.

Голосование по кандидатуре главы правительства проводится открыто; для утверждения достаточно простого большинства голосов.

Если парламент одобрит кандидатуру премьер-министра, тот не позднее чем через 15 дней после назначения должен представить Сейму сформированный и утвержденный президентом кабинет министров, а также вынести на рассмотрение программу правительства.

Правительство получает полномочия действовать после того, как большинство присутствующих на заседании депутатов Сейма одобрит его программу.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Звездой Ниману" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В середине июня обновленная коалиция завершила подготовку коалиционного соглашения.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформированием коалиции.

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