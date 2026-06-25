Швеция выделяет около 140 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины перед зимой

Правительство Швеции приняло решение о выделении Украине нового пакета помощи на сумму почти 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов евро) на 2026 год для поддержки энергетического сектора перед зимой.

Об этом говорится в заявлении шведского правительства, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что новый пакет помощи будет способствовать подготовке к зиме благодаря ремонту, установке новых энергетических мощностей, материально-технической поддержке и укреплению ядерной безопасности.

"Энергетический сектор Украины является мишенью российской войны… Прошлая зима была особенно тяжелой… Чтобы иметь реальный шанс провести необходимые подготовительные работы до наступления новых холодов, Украине сейчас нужна дополнительная поддержка. Поэтому правительство уже в июне приняло решение о выделении новой помощи энергетическому сектору Украины", – заявил министр по вопросам помощи и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Новый пакет помощи от Швеции включает 1,37 млрд крон для Фонда поддержки энергетики Украины (Ukraine Energy Support Fund), 100 млн крон для Управления гражданской обороны (MCF) и 20 млн крон для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее стало известно, что на четвертом заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ в польском Гданьске партнеры объявили о новых взносах на общую сумму 375 млн евро в помощь украинскому энергетическому сектору.

В апреле партнеры Украины объявили о новых взносах в Фонд поддержки энергетики на сумму примерно 100 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Евросовета 19 июня перечислил важнейшие потребности Украины для подготовки к предстоящей зиме в случае, если война продолжится.