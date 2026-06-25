ЗМІ: дві країни ЄС опираються забороні на в’їзд учасникам війни проти України

Італія та Франція обережно ставляться до пропозиції Європейського Союзу щодо запровадження заборони на в’їзд до ЄС колишніх російських військовослужбовців.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Ці обмеження є частиною запропонованого 21-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну, який держави-члени планують обговорити в п’ятницю, зазначили співрозмовники агентства.

За словами джерел, Рим і Париж не проти недопущення колишніх російських солдатів, але побоюються, що нинішня пропозиція може відкрити шлях до повної заборони на в’їзд для всіх росіян.

Обидві країни також вважають, що цільову заборону на в’їзд краще регулювати за допомогою візової політики, а не санкцій.

Італія та Франція зазначили, що пропозиція ЄС щодо заборони на в’їзд колишніх російських комбатантів залишить за країнами-членами право вирішувати, хто брав участь у бойових діях, а хто ні, що, за словами деяких джерел, не так просто.

Це не єдина перешкода, з якою стикнувся запропонований пакет санкцій.

Зокрема, за даними агентства, серед інших спірних моментів – питання про те, як регулювати цінову межу на російську нафту з урахуванням високих поточних цін.

Bloomberg раніше повідомило, що наразі посадовці розглядають варіант або заморозити цінову межу на поточному рівні, або повернути її до позначки в 60 доларів. За словами деяких джерел, країни з морським узбережжям висловлюють застереження щодо цих пропозицій.

Ще одна суперечлива пропозиція в пакеті заходів передбачає поширення режиму санкцій, що застосовується до суден, які незаконно перевозять російську нафту, на судна, що транспортують скраплений природний газ (СПГ) з цієї країни, від якого ЄС поступово відмовляється.

Ідея полягає в тому, щоб превентивно заборонити Москві створення ще одного "тіньового флоту" для перевезення СПГ, як це було з нафтою. Однак, за словами джерел, деякі країни ЄС наполягають на більш тривалому перехідному періоді.

Низка столиць також висловлює занепокоєння щодо планів обмежити імпорт деяких видів російської риби, додали джерела.

Інші частини пакета заходів, що готується, включають торговельні обмеження на деякі найважливіші мінерали, метали та руди, а також експортний контроль щодо приблизно двох десятків компаній – зокрема в Китаї, Індії, Туреччині та Центральній Азії – які, як стверджується, постачають Росії товари, що підпадають під обмеження, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.

Нагадаємо, на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Болгарія не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через патріарха Кирила.