СМИ: две страны ЕС сопротивляются запрету на въезд участникам войны против Украины

Италия и Франция осторожно относятся к предложению Европейского Союза о введении запрета на въезд в ЕС бывших российских военнослужащих.

Об этом стало известно агентству Bloomberg из источников, сообщает "Европейская правда".

Эти ограничения являются частью предложенного 21-го пакета санкций, направленных против России в связи с её полномасштабным вторжением в Украину, который государства-члены планируют обсудить в пятницу, отметили собеседники агентства.

По словам источников, Рим и Париж не против недопущения бывших российских солдат, но опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к полному запрету на въезд для всех россиян.

Обе страны также считают, что целевой запрет на въезд лучше регулировать с помощью визовой политики, а не санкций.

Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете на въезд бывших российских комбатантов оставит за странами-членами право решать, кто участвовал в боевых действиях, а кто нет, что, по словам некоторых источников, не так просто.

Это не единственное препятствие, с которым столкнулся предложенный пакет санкций.

В частности, по данным агентства, среди других спорных моментов – вопрос о том, как регулировать ценовой потолок на российскую нефть с учетом высоких текущих цен.

Bloomberg ранее сообщало, что в настоящее время чиновники рассматривают вариант либо заморозить ценовой потолок на текущем уровне, либо вернуть его к отметке в 60 долларов. По словам некоторых источников, страны с морским побережьем выражают оговорки по поводу этих предложений.

Еще одно спорное предложение в пакете мер предусматривает распространение режима санкций, применяемого к судам, незаконно перевозящим российскую нефть, на суда, транспортирующие сжиженный природный газ (СПГ) из этой страны, от которого ЕС постепенно отказывается.

Идея заключается в том, чтобы превентивно запретить Москве создание еще одного "теневого флота" для перевозки СПГ, как это было с нефтью. Однако, по словам источников, некоторые страны ЕС настаивают на более длительном переходном периоде.

Ряд столиц также выражает обеспокоенность планами ограничить импорт некоторых видов российской рыбы, добавили источники.

Другие части готовящегося пакета мер включают торговые ограничения на некоторые важнейшие минералы, металлы и руды, а также экспортный контроль в отношении примерно двух десятков компаний – в частности в Китае, Индии, Турции и Центральной Азии – которые, как утверждается, поставляют в Россию товары, подпадающие под ограничения, которые используются в оружии или необходимы для его производства.

Напомним, в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

Болгария не поддержала 21-й пакет санкций ЕС против России из-за патриарха Кирилла.