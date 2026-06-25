26 червня Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українців

У пʼятницю, 26 червня, Європейська комісія презентує свою пропозицію продовжити дію Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Суть пропозиції щодо продовження тимчасового захисту для українців у Євросоюзі оголосить єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер о 10:30 ранку за Київським часом.

За даними "ЄвроПравди", тимчасовий захист продовжать ще на рік – до 4 березня 2028 року.

У Єірокомісії наразі не уточнюють, чи будуть внесені зміни до Директиви щодо тимчасового захисту, зокрема, чи запропонує ЄС відмовляти у наданні прихистку тим, хто покинув Україну всупереч законодавству – наприклад, чоловікам призовного віку.

Варто зауважити, що наступним кроком буде обговорення та затвердження пропозиції Єврокомісії Радою ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Детальніше читайте у статті Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків