26 июня Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев.

В пятницу, 26 июня, Европейская комиссия представит свое предложение продлить действие Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.



Суть предложения о продлении временной защиты для украинцев в Евросоюзе объявит еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер в 10:30 утра по киевскому времени.

По данным "ЕвроПравды", временную защиту продлят еще на год – до 4 марта 2028 года.



В Еврокомиссии пока не уточняют, будут ли внесены изменения в Директиву о временной защите, в частности, предложит ли ЕС отказывать в предоставлении убежища тем, кто покинул Украину вопреки законодательству – например, мужчинам призывного возраста.



Стоит отметить, что следующим шагом будет обсуждение и утверждение предложения Еврокомиссии Советом ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", Европейский Союз планирует принять решение относительно статуса украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.



Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Сначала она была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас директива действует до 4 марта 2027 года.



Детальнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила убежища для украинцев и что ждет мужчин