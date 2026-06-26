Генсек НАТО оцінив удари по російських НПЗ: Україна справляється надзвичайно добре

Генсек НАТО Марк Рютте високо оцінив далекобійні удари України по російській нафтопереробці і звернув увагу на те, що президент США визнав це.

Про це він сказав під час дискусії в Atlantic Council, передає "Європейська правда".

"Україна справляється добре. Вона просто справляється надзвичайно добре. Вона все ще попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників – їх стало більше, і вони успішно вражають важливу енергетичну інфраструктуру в Росії, оборонну та допоміжну інфраструктуру. Ми бачимо, що загальний обсяг виробництва на нафтопереробних заводах у Росії знизився на одну третину", – заявив Рютте.

За його словами, Росія зазнає економічних труднощів, її державні кошти вичерпуються.

Водночас Рютте висловився за продовження підтримки України, наголосивши на потребі справедливого розподілу навантаження між європейськими країнами, коли йдеться про програму закупівлі американської зброї для України.

"Але я дуже вражений українцями та тим, як вчора під час публічної частини зустрічі висловився президент (США). Він визнав це, бо він справедливий, і сказав: "Мій колега президент Зеленський, у нього все добре". Але їхнє головне завдання – захистити свою інфраструктуру від чергових ударів російських балістичних ракет та дронів", – сказав генсек.

"Ось чому ми маємо підтримати їх усіма системами протиповітряної оборони, які ми можемо їм надати", – додав він.

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.