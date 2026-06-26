Генсек НАТО оценил удары по российским НПЗ: Украина справляется чрезвычайно хорошо

Генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил дальнобойные удары Украины по российской нефтепереработке и обратил внимание на то, что президент США признал это.

Об этом он сказал во время дискуссии в Atlantic Council, передает "Европейская правда".

"Украина справляется хорошо. Она справляется просто чрезвычайно хорошо. Она все еще впереди, когда речь идет об инновациях, например, в технологии беспилотников – их стало больше, и они успешно поражают важную энергетическую инфраструктуру в России, оборонную и вспомогательную инфраструктуру. Мы видим, что общий объем производства на нефтеперерабатывающих заводах в России снизился на одну треть", – заявил Рютте.

По его словам, Россия испытывает экономические трудности, ее государственные средства исчерпываются.

В то же время Рютте высказался за продолжение поддержки Украины, отметив необходимость справедливого распределения нагрузки между европейскими странами, когда речь идет о программе закупки американского оружия для Украины.

"Но я очень впечатлен украинцами и тем, как вчера во время публичной части встречи высказался президент (США). Он признал это, потому что он справедлив, и сказал: "Мой коллега президент Зеленский, у него все хорошо". Но их главная задача – защитить свою инфраструктуру от очередных ударов российских баллистических ракет и дронов", – сказал генсек.

"Вот почему мы должны поддержать их всеми системами противовоздушной обороны, которые мы можем им предоставить", – добавил он.

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.