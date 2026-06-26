Посол України в Німеччині стурбований ростом популярності ультраправих

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив занепокоєння з приводу високих результатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в опитуваннях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Макеєв зазначив, що як посол, він не може вказувати німцям, за кого голосувати.

"Але коли окремі партії настільки явно відстоюють російську лінію, коли вони не висловлюють жодного слова критики на адресу Росії, коли їхні представники з посмішкою позують для фотографій на прийомах у російському посольстві, я не можу цього прийняти з огляду на численні воєнні злочини, скоєні росіянами", – сказав посол.

На запитання, чи має він контакти з депутатами від "АдН" або керівництвом партії, він відповів: "Я не підтримую контактів з недемократичними партіями".

Він додав, що поїздка депутатів "АдН" на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі була "приєднанням до агресора та спробою релятивізувати й виправдати війну на знищення".

Нещодавні опитування свідчать, що у Німеччині ультраправа "АдН" рекордно випереджає партію канцлера Фрідріха Мерца.

Минулого тижня суд у Баварії ухвалив рішення, що регіональна служба внутрішньої розвідки цієї федеральної землі має право здійснювати спостереження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "АдН", зокрема через її позицію щодо Росії.