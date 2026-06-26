Посол Украины в Германии обеспокоен ростом популярности ультраправых

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил обеспокоенность в связи с высокими результатами ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в опросах ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Макеев отметил, что как посол он не может указывать немцам, за кого голосовать.

"Но когда отдельные партии настолько явно отстаивают российскую линию, когда они не высказывают ни слова критики в адрес России, когда их представители с улыбкой позируют для фотографий на приемах в российском посольстве, я не могу этого принять, учитывая многочисленные военные преступления, совершенные россиянами", – сказал посол.

На вопрос, поддерживает ли он контакты с депутатами от "АдГ" или руководством партии, он ответил: "Я не поддерживаю контактов с недемократическими партиями".

Он добавил, что поездка депутатов "АдГ" на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге была "присоединением к агрессору и попыткой релятивизировать и оправдать войну на уничтожение".

Недавние опросы показывают, что в Германии ультраправая "АдГ" рекордно опережает партию канцлера Фридриха Мерца.

На прошлой неделе суд в Баварии принял решение, что региональная служба внутренней разведки этой федеральной земли имеет право осуществлять наблюдение за правопопулистской партией "Альтернатива для Германии".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности укрепления позиций ультраправой "АдГ", в частности из-за ее позиции в отношении России.