У Баварії суд остаточно дозволив розвідці стежити за ультраправою "АдН"

Суд у Баварії ухвалив рішення, що регіональна служба внутрішньої розвідки цієї федеральної землі має право здійснювати спостереження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Вищий адміністративний суд німецької землі Баварії ухвалив у середу рішення, згідно з яким служба внутрішньої розвідки землі (Verfassungsschutz) може й надалі здійснювати спостереження за політичною партією "Альтернатива для Німеччини".

Партія "АдН" домагалася ухвалення рішення, яке забороняло б таке стеження, однак програла справи в судах нижчих інстанцій і використала останню можливість оскаржити рішення на рівні землі.

Суд у Мюнхені заявив, що рішення, ухвалене в середу, не підлягає подальшому оскарженню.

У суді зазначили, що питання, порушені "АдН", вже були розглянуті в попередніх рішеннях, а отже, заперечення не мають підстав.

Про план стеження за партією вперше було оголошено у 2022 році, а перша судова скарга була відхилена у 2024 році.

Кілька земель розпочали аналогічні спроби стежити за партією або деякими її членами через підозри у спробах підриву конституційного ладу в Німеччині. Партія, як правило, намагається чинити опір цим заходам, стверджуючи, що такий крок не є виправданим.

Останні опитування свідчать, що у Німеччині ультраправа "АдН" рекордно випереджає партію канцлера Фрідріха Мерца.

Одне з травневих опитувань показало, що популярність Мерца впала до історичного мінімуму.