У Німеччині засудили до довічного водія, що в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі

У Німеччині засудили до довічного ув’язнення лікаря-іммігранта з Саудівської Аравії, який у 2024 році спрямував автомобіль у натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Регіональний суд Магдебурга визнав винним Талеба аль-Абдулмохсена та засудив до довічного позбавлення волі за наїзд на людей на різдвяному ярмарку у Магдебурзі 20 грудня 2024 року, внаслідок якого 6 людей загинули і понад 300 отримали травми різної тяжкості.

Суд відзначив особливу тяжкість його злочину.

Під час оголошення вироку у залі було багато постраждалих, практично усі місця були зайняті. Понад 200 постраждалих були учасниками процесу як співпозивачі та підтримали запит прокуратури про довічне ув’язнення.

Прокуратура під час розгляду вказала на те, що аль-Абдулмохсен планував напад довгий час перед тим, як скоїв його, та що діяв не з ідеологічних мотивів, а з особистих. Психіатрична експертиза діагностувала у нього нарцисичний розлад особистості і загострену потребу у сторонній увазі.

Чоловік прибув до Німеччини як біженець 20 років тому, пройшов підтвердження кваліфікації як психіатр та працював у закладі для правопорушників з ментальними розладами. Також він позиціонував себе як активіст за захист прав жінок у Саудівській Аравії.

Розгляд справи у суді тривав з листопада 2025 року.

У цей період аль-Абдулмохсен спровокував нове громадське обурення тим, що написав кільком постраждалим адресні листи з вибаченнями.