В Германии приговорили к пожизненному водителя, въехавшего в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге

В Германии приговорили к пожизненному заключению врача-иммигранта из Саудовской Аравии, который в 2024 году направил автомобиль в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Региональный суд Магдебурга признал виновным Талеба аль-Абдулмохсена и приговорил к пожизненному лишению свободы за наезд на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря 2024 года, в результате которого 6 человек погибли и более 300 получили травмы различной тяжести.

Суд отметил особую тяжесть его преступления.

Во время оглашения приговора в зале было много пострадавших, практически все места были заняты. Более 200 пострадавших были участниками процесса как соистцы и поддержали запрос прокуратуры о пожизненном заключении.

Прокуратура во время разбирательства указала на то, что аль-Абдулмохсен планировал нападение долгое время перед тем, как совершил его, и что действовал не по идеологическим мотивам, а по личным. Психиатрическая экспертиза диагностировала у него нарциссическое расстройство личности и обостренную потребность в постороннем внимании.

Мужчина прибыл в Германию как беженец 20 лет назад, прошел подтверждение квалификации как психиатр и работал в учреждении для правонарушителей с ментальными расстройствами. Также он позиционировал себя как активист за защиту прав женщин в Саудовской Аравии.

Рассмотрение дела в суде длилось с ноября 2025 года.

В этот период аль-Абдулмохсен спровоцировал новое общественное возмущение тем, что написал нескольким пострадавшим адресные письма с извинениями.