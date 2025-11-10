У Німеччині розпочався суд над винуватцем смертельного наїзду на різдвяний ярмарок

У Німеччині розпочався суд над чоловіком, який взимку у 2024 році в’їхав автомобілем у натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

У грудні 2024 року 50-річний Талеб А проїхав через натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі, внаслідок чого шестеро людей загинули і понад 300 постраждали – у тому числі громадянка України.

Близько 10:00 обвинувачений під конвоєм поліцейських був доставлений до Магдебурзького регіонального суду. Через годину після початку судового процесу головний прокурор Матіас Бетчер зачитував чоловіку обвинувальний акт, який складається з понад 200 сторінок.

Обвинувачений поскаржився, що його "показують світу як тварину в скляній клітці". Суд у відповідь на це заявив, що скляна клітка для підсудного необхідна для запобігання нападів, особливо актів помсти.

Також оголошуються імена спільних позивачів, адвокатів спільних позивачів та експертів, щоб перевірити, хто присутній. Коли їхні імена оголошуються, вони повинні підняти руки.

Перед тим як здійснити наїзд, Талеб А. працював лікарем у відділенні судової психіатрії для засуджених злочинців у Бернбурзі – місті за 40 кілометрів на південь від Магдебурга.

Нещодавно стало відомо, що чоловік написав адресні листи з вибаченням до постраждалих, що викликало їхнє обурення через доступ до персональних даних.

У серпні чоловіку інкримінували шість убивств і 338 замахів на вбивство. Прокуратура хоче домагатись для чоловіка вироку, еквівалентного вбивству першого ступеня в Німеччині.