У Фінляндії засудили двох прикордонників за спецдозволи рідним на відвідини прикордоння з РФ

У Фінляндії визнали винними та засудили до штрафів двох прикордонників у зв’язку з видачею дозволів на відвідини прикордонної з РФ смуги своїм рідним з порушенням вимог законодавства.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Окружний суд Кюменлааксо, провінції на південному сході Фінляндії на кордоні з Росією, оголосив вироки двом співробітникам південно-східного управління Прикордонної служби за службове порушення.

Їх визнали винними у тому, що в 2021-2025 роках вони, обіймаючи посади старших прикордонників, незаконно видали дозволи на відвідання прикордонної смуги з РФ своїм рідним.

В одному з випадків прикордонник оформив для своєї дружини 5-річний дозвіл на збирання ягід та риболовлю в районі муніципалітету Міехіккяля, що приблизно за 10 км від кордону.

Другий прикордонник оформив дозволи для себе, дружини і дорослої доньки щодо відвідання морської зони біля Віролахті, щоб їздити на свою літню дачу на острові у прикордонній смузі. Через затоку поблизу міста проходить кордон між Фінляндією та Росією.

Суд дійшов висновку, що прикордонники однозначно порушили інструкції МВС у даному питанні та мали знати, що не мають таких повноважень.

Водночас звинувачення про зловживання посадовими обов’язками відхилили. Суд зазначив, що загалом підстави для отримання таких дозволів були – якби їх оформлював інший посадовець. Прикордонникам присудили штрафи у розмірі 645 і 975 євро відповідно.

Раніше у червні у Фінляндії почали розслідування щодо фіна, який нелегально перейшов кордон з РФ і потім повернувся.

У січні цього року фінсько-російський кордон "з цікавості" порушили німецькі туристи на снігоступах.

Нагадаємо, на початку червня уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією. Східний кордон Фінляндії лишається закритим з кінця 2023 року, коли Росія спробувала влаштувати там міграційну кризу.