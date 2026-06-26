В Финляндии осудили двух пограничников за спецразрешения родным на посещение приграничья с РФ

В Финляндии признали виновными и приговорили к штрафам двух пограничников в связи с выдачей разрешений на посещение пограничной с РФ полосы своим родным с нарушением требований законодательства.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Кюменлааксо, провинции на юго-востоке Финляндии на границе с Россией, объявил приговоры двум сотрудникам юго-восточного управления Пограничной службы за служебное нарушение.

Их признали виновными в том, что в 2021-2025 годах они, занимая должности старших пограничников, незаконно выдали разрешения на посещение пограничной полосы с РФ своим родным.

В одном из случаев пограничник оформил для своей жены 5-летнее разрешение на сбор ягод и рыбалку в районе муниципалитета Миехиккяля, что примерно в 10 км от границы.

Второй пограничник оформил разрешения для себя, жены и взрослой дочери на посещение морской зоны возле Виролахти, чтобы ездить на свою летнюю дачу на острове в приграничной полосе. Через залив вблизи города проходит граница между Финляндией и Россией.

Суд пришел к выводу, что пограничники однозначно нарушили инструкции МВД в данном вопросе и должны были знать, что не имеют таких полномочий.

В то же время обвинения о злоупотреблении должностными обязанностями отклонили. Суд отметил, что в целом основания для получения таких разрешений были – если бы их оформлял другой чиновник. Пограничникам присудили штрафы в размере 645 и 975 евро соответственно.

Ранее в июне в Финляндии начали расследование в отношении финна, который нелегально перешел границу с РФ и затем вернулся.

В январе этого года финско-российскую границу "из любопытства" нарушили немецкие туристы на снегоступах.

Напомним, в начале июня правительство Финляндии продлило действие решения о закрытии наземных пунктов пропуска с Россией. Восточная граница Финляндии остается закрытой с конца 2023 года, когда Россия попыталась устроить там миграционный кризис.