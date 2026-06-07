У Фінляндії почали розслідування щодо чоловіка, який нелегально перейшов кордон з РФ

У Фінляндії почали розслідування щодо нелегального перетину кордону чоловіком, який перейшов його у бік РФ і потім назад.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Відділення Прикордонної служби у Північній Карелії веде розслідування щодо ймовірного нелегального перетину кордону, що сталося у суботу в районі Тохмаярві.

Чоловіка, якого підозрюють у перетині кордону з боку Фінляндії до РФ і назад, затримали. У межах розслідування контактують також з російською стороною.

Чоловік – громадянин Фінляндії середнього віку – перейшов кордон через хвіртку для звірів, яку лишають у паркані на кордоні для того, щоб дикі тварини могли безперешкодно пересуватися. Зазвичай її тримають відкритою.

У Прикордонній службі утримуються від коментарів щодо можливих мотивів порушника, але зазначають, що його дії могли бути неумисними.

У січні цього року фінсько-російський кордон "з цікавості" порушили німецькі туристи на снігоступах.

Нагадаємо, на початку червня уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією. Східний кордон Фінляндії лишається закритим з кінця 2023 року, коли Росія спробувала влаштувати там міграційну кризу.

На початку червня громадянин Естонії переліз паркан на кордоні своєї країни і попрямував в Росію, де його затримали.