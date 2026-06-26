В уряді Франції рекомендують наслідувати приклад Парижа, де обмежили алкоголь через спеку

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс закликав префектів в інших регіонах країни, де тримається екстремальна спека, наслідувати приклад Парижа, де встановили обмеження на продаж і розпиття алкоголю у вихідні.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

Очільник МВС Франції у п’ятницю 26 червня розіслав префектам заклик наслідувати приклад Парижа та встановити обмеження на продаж і споживання алкоголю у вихідні, щоб зменшити ризик нещасних випадків в умовах надзвичайної спеки.

Міністр закликає префектів розглянути запровадження заборони на розпиття алкоголю у громадських місцях та заборони на продаж напоїв, які відносять до 3-5 групи (від сидрів та пива до віскі, рому й горілки), "у департаментах, які найбільше потерпають від спеки і де є найбільший ризик для населення".

"Відомо, що алкоголь підвищує ризики для здоров’я в умовах спеки – зокрема, ризик утоплення. Потрібно зберегти вільний ресурс наших і так завантажених екстрених служб", – аргументує він.

За останніми даними, з 18 червня, коли Францію почала накривати спека, на території країни потонули під час купання вже понад 50 людей, повідомляє France Info.

Нагадаємо, префект поліції Парижа оголосив про запровадження заборони на продаж та розпивання алкоголю у громадських місцях в Парижі у визначені години з п’ятниці по неділю задля зниження ризиків нещасних випадків, з огляду на екстремальну спеку.

Заборона не поширюється на споживання алкоголю у барах та ресторанах.

Минулими вихідними у зв’язку зі спекою заборонили споживання алкоголю у межах заходів загальнонаціонального музичного фестивалю.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.