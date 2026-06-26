В правительстве Франции рекомендуют последовать примеру Парижа, где ограничили алкоголь из-за жары

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес призвал префектов в других регионах страны, где держится экстремальная жара, последовать примеру Парижа, где установили ограничения на продажу и распитие алкоголя в выходные.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Глава МВД Франции в пятницу 26 июня разослал префектам призыв последовать примеру Парижа и установить ограничения на продажу и потребление алкоголя в выходные, чтобы уменьшить риск несчастных случаев в условиях чрезвычайной жары.

Нуньес призывает префектов рассмотреть введение запрета на распитие алкоголя в общественных местах и запрета на продажу напитков, которые относят к 3-5 группе (от сидров и пива до виски, рома и водки), "в департаментах, которые больше всего страдают от жары и где есть наибольший риск для населения".

"Известно, что алкоголь повышает риски для здоровья в условиях жары – в частности, риск утопления. Нужно сохранить свободный ресурс наших и так загруженных экстренных служб", – аргументирует он.

По последним данным, с 18 июня, когда Францию начала накрывать жара, на территории страны утонули во время купания уже более 50 человек, сообщает France Info.

Напомним, префект полиции Парижа объявил о введении запрета на продажу и распитие алкоголя в общественных местах в Париже в определенные часы с пятницы по воскресенье для снижения рисков несчастных случаев, учитывая экстремальную жару.

Запрет не распространяется на потребление алкоголя в барах и ресторанах.

В минувшие выходные в связи с жарой запретили потребление алкоголя в рамках мероприятий общенационального музыкального фестиваля.

23-24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за все время наблюдений. С вечера 25 июня жара начала отступать в самых западных районах страны, но для более 60 департаментов еще действует "красный" уровень опасности.