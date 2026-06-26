Посла Молдови викликали до МЗС РФ через "затримання" дипкур'єрів в аеропорту Кишинева

Посла Молдови в Москві Ліліана Дарія 26 червня викликали до МЗС РФ, де висловили протест через нібито затримання в аеропорту Кишинева російських дипкур’єрів із "дипломатичною кореспонденцією".

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Як зазначили в МЗС РФ, послу Молдови висловили "рішучий протест і вручили вербальну ноту у зв’язку з грубим порушенням молдавською стороною фундаментальних положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року".

В російському МЗС стверджують, що 25 червня в аеропорту Кишинева дипломатичних кур’єрів затримали на кілька годин, "вимагаючи оглянути дипломатичну кореспонденцію" та здати мобільні телефони.

Трохи раніше посольство Росії в Молдові звинуватило Молдову в "блокуванні дипломатичної пошти" та "затриманні кур’єрів в аеропорту Кишинева". У МЗС Молдови ці звинувачення назвали необґрунтованими.

У МЗС Молдови спростували звинувачення у порушенні міжнародного права.

"Дипломатичну пошту не відкривали й не піддавали жодній перевірці, яка б суперечила положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Дипломатичних кур’єрів також не затримували. Влада РМ діяла у повній відповідності до міжнародних зобов’язань та національного законодавства. Шкодуємо, що російська сторона знову вибірково посилається на норми міжнародного права", – заявили в МЗС Молдови.

Раніше посольство РФ обурювалось, що Молдова не пустила призначеного посла до ув’язненої ексочільниці Гагаузії Євгенії Гуцул.

В МЗС Молдови звинуватили російське посольство у порушенні конфіденційності офіційного листування після публікації ноти протесту, яку вручили призначеному послу Олегу Озерову через забруднення Дністра.