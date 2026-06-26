Посла Молдовы вызвали в МИД РФ из-за "задержания" дипкурьеров в аэропорту Кишинева

Посла Молдовы в Москве Лилиана Дария 26 июня вызвали в МИД РФ, где выразили протест из-за якобы задержания в аэропорту Кишинева российских дипкурьеров с "дипломатической корреспонденцией".

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Как отметили в МИД РФ, послу Молдовы выразили "решительный протест и вручили вербальную ноту в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

В российском МИД утверждают, что 25 июня в аэропорту Кишинева дипломатических курьеров задержали на несколько часов, "требуя осмотреть дипломатическую корреспонденцию" и сдать мобильные телефоны.

Чуть ранее посольство России в Молдове обвинило Молдову в "блокировании дипломатической почты" и "задержании курьеров в аэропорту Кишинева". В МИД Молдовы эти обвинения назвали необоснованными.

В МИД Молдовы опровергли обвинения в нарушении международного права.

"Дипломатическую почту не открывали и не подвергали никакой проверке, которая бы противоречила положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломатических курьеров также не задерживали. Власти РМ действовали в полном соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством. Сожалеем, что российская сторона снова избирательно ссылается на нормы международного права", – заявили в МИД Молдовы.

Ранее посольство РФ возмущалось, что Молдова не пустила назначенного посла к заключенной экс-главе Гагаузии Евгении Гуцул.

В МИД Молдовы обвинили российское посольство в нарушении конфиденциальности официальной переписки после публикации ноты протеста, которую вручили назначенному послу Олегу Озерову из-за загрязнения Днестра.