В Британии в третий раз за неделю побит температурный рекорд июня

В Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд в июне за все годы наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9°C.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

По данным Метеорологической службы, пятница стала предварительно самым жарким днем июня за всю историю наблюдений: в городе Ваттишем, что в графстве Саффолк, была зафиксирована температура 36,9°C.

Этот показатель превысил предыдущий рекорд, установленный в четверг, когда в городе Меррифилд, графство Сомерсет, температура достигла 36,7 °C.

А в среду на юге Великобритании было зафиксировано 35,7°C. Этот показатель побил рекорд июньской температуры 1976 года.

Из-за высоких температур по всей стране закрыли сотни школ. Некоторые туристические места, такие как музеи и зоопарки, были закрыты для посетителей.

В течение последних дней несколько стран Европы охватила экстремальная жара. Особенно напряженная ситуация наблюдается во Франции.

23-24 июня стали рекордно жаркими днями для страны за все время наблюдений. С вечера 25 июня жара начала отступать в самых западных районах страны, но для более 60 департаментов еще действует "красный" уровень опасности.

Из-за влияния экстремальных температур на инфраструктуру корректировали также график движения на железной дороге и приостанавливали работу нескольких реакторов АЭС.