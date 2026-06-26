У Бельгії через спеку скасували реконструкцію битви під Ватерлоо

У Бельгії через високі температури скасували щорічне відтворення битви під Ватерлоо 1815 року, в якій армія союзників завдала поразки військам французького імператора Наполеона Бонапарта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24 з посиланням на заяву організаторів події.

Реконструкція легендарної битви мала відбутися на вихідних 27-28 червня.

"Реконструкцію Ватерлоо 2026 скасовано: безпека понад усе. Безпека громадськості, учасників, волонтерів, працівників екстрених служб не може бути поставлена ​​під загрозу", – оголосили організатори.

Реконструкція Ватерлоо – це щорічний захід, який проводять на історичному полі бою щороку в червні у вихідні, найближчі до дати битви, що відбулася 18 червня 1815 року. У битві при Ватерлоо, що трохи південніше Брюсселя, коаліція країн під керівництвом британського командувача герцога Веллінгтона завдала остаточної поразки французькому правителю Наполеону Бонапарту.

Останніми днями температура в Бельгії наближається до рекордно високих показників червня. Цього тижня кілька країн Європи охопила екстремальна спека. Особливо напружена ситуація спостерігається у Франції.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для країни за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.

Тим часом Британія вже три дні поспіль б’є температурні рекорди червня за всю історію спостережень.