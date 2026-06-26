В Бельгии из-за жары отменили реконструкцию битвы при Ватерлоо

В Бельгии из-за высоких температур отменили ежегодное воспроизведение битвы при Ватерлоо 1815 года, в которой армия союзников нанесла поражение войскам французского императора Наполеона Бонапарта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24 со ссылкой на заявление организаторов события.

Реконструкция легендарной битвы должна была состояться на выходных 27-28 июня.

"Реконструкция Ватерлоо 2026 отменена: безопасность превыше всего. Безопасность общественности, участников, волонтеров, работников экстренных служб не может быть поставлена под угрозу", – объявили организаторы.

Реконструкция Ватерлоо – это ежегодное мероприятие, которое проводится на историческом поле боя ежегодно в июне в выходные, ближайшие к дате битвы, состоявшейся 18 июня 1815 года. В битве при Ватерлоо, что чуть южнее Брюсселя, коалиция стран под руководством британского командующего герцога Веллингтона нанесла окончательное поражение французскому правителю Наполеону Бонапарту.

В последние дни температура в Бельгии приближается к рекордно высоким показателям июня. На этой неделе несколько стран Европы охватила экстремальная жара. Особенно напряженная ситуация наблюдается во Франции.

23-24 июня стали рекордно жаркими днями для страны за все время наблюдений. С вечера 25 июня жара начала отступать в самых западных районах страны, но для более 60 департаментов еще действует "красный" уровень опасности.

Из-за влияния экстремальных температур на инфраструктуру корректировали также график движения на железной дороге и приостанавливали работу нескольких реакторов АЭС.

Между тем Британия уже три дня подряд бьет температурные рекорды июня за всю историю наблюдений.