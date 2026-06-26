Глава МЗС Естонії закликав посилити тиск на РФ на тлі ударів України

Естонія закликала європейських союзників проявити більше "стратегічного терпіння" та посилити тиск на Росію на тлі того, як Україна завдає дедалі болючіших ударів по російській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив в інтерв’ю Bloomberg міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Тсахкна сказав, що не може передбачити, коли закінчиться війна, але, з огляду на масштаби втрат російських людських ресурсів, критичний момент "наближається".

"Зараз саме час проявити це стратегічне терпіння, посилити тиск на Росію та бути готовими до будь-яких реакцій з її боку. Це може стати відправною точкою для закінчення війни", – наголосив естонський міністр.

Він бачить у Європі більшу єдність, ніж очікував, навіть попри те, що Росія намагається посіяти розбрат і применшити роль Європи за столом переговорів як посередника, а не союзника України.

"Європа та Україна – на одному боці. Більший тиск, більша підтримка України з боку Європи – і, можливо, тоді настане той момент, коли Путін буде готовий до переговорів, але поки що цього немає", – додав глава МЗС Естонії.

Додатковий тиск чинитиме наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який незабаром буде ухвалено і який має на меті ще більше обмежити прибутки Росії від нафти та газу, а також так званий "тіньовий флот".

"Санкції діють, але ми ще не досягли мети. Дуже важливо, щоб США долучилися до цього процесу, але Європа має взяти на себе більшу ініціативу. Власне, ми це і робимо", – резюмував Тсахкна.

В Міністерстві оборони Естонії раніше заявили, що здатність України завдавати ударів на великі відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором, оскільки засобів ППО не вистачає для прикриття всіх об’єктів.

ЗМІ також повідомляли, що глава Білого дому Дональд Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.

Крім того, за даними FT, Трамп розповів Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.