В Міноборони Естонії розповіли про складний вибір для Кремля через українські удари

Здатність України завдавати ударів на великі відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором, оскільки засобів ППО не вистачає для прикриття всіх об’єктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, якого цитує ERR.

Посадовець зазначив, що це змушує російське командування свідомо йти на ризик, залишаючи частину об’єктів без захисту.

"Зростаюча здатність України завдавати ударів на великі відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором: оскільки засобів ППО не вистачає на все, доводиться обирати пріоритетні об’єкти. Це неминуче пов’язано з ризиками, тобто деякі об’єкти залишаються без захисту, і доводиться враховувати, що вони будуть знищені або виведені з ладу", – сказав Каю.

У результаті успішних ударів України засобами середньої та великої дальності було виведено з ладу до 20% російських потужностей з переробки нафти.

"У зв’язку з цим у Росії виник серйозний дефіцит палива, і приблизно в 20 регіонах було введено різні обмеження на його продаж", – зазначив Каю.

Вплив українських ударів на великі відстані визнав і російський лідер Владімір Путін, а уряду Росії було доручено мінімізувати наслідки цих атак, додав він.

При цьому кількість російських ударів на великі відстані минулого тижня відчутно зменшилася, повідомив Каю.

"Інтенсивність російських ударів на великі відстані порівняно з попереднім періодом значно знизилася. Росія запустила близько 900 безпілотників і 12 ракет. Порівняно з попередніми тижнями це на 35% менше за безпілотниками та на 84% – за ракетами", – зазначив він.

Каю додав, що раніше за таким спадом інтенсивності ударів зазвичай слідували масштабні атаки Росії із застосуванням великої кількості засобів повітряного нападу.

ЗМІ також повідомляли, що глава Білого дому Дональд Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.

Крім того, за даними FT, Трамп розповів Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.