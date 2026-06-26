Глава МИД Эстонии призвал усилить давление на РФ на фоне ударов Украины

Эстония призвала европейских союзников проявить больше "стратегического терпения" и усилить давление на Россию на фоне того, как Украина наносит все более болезненные удары по российской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в интервью Bloomberg министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Тсахкна сказал, что не может предсказать, когда закончится война, но, учитывая масштабы потерь российских человеческих ресурсов, критический момент "приближается".

"Сейчас самое время проявить это стратегическое терпение, усилить давление на Россию и быть готовыми к любым реакциям с ее стороны. Это может стать отправной точкой для окончания войны", – подчеркнул эстонский министр.

Он видит в Европе большее единство, чем ожидал, даже несмотря на то, что Россия пытается посеять раздор и преуменьшить роль Европы за столом переговоров как посредника, а не союзника Украины.

"Европа и Украина – на одной стороне. Большее давление, большая поддержка Украины со стороны Европы – и, возможно, тогда наступит тот момент, когда Путин будет готов к переговорам, но пока этого нет", – добавил глава МИД Эстонии.

Дополнительное давление окажет следующий пакет санкций Европейского Союза против России, который вскоре будет принят и который имеет целью еще больше ограничить доходы России от нефти и газа, а также так называемый "теневой флот".

"Санкции действуют, но мы еще не достигли цели. Очень важно, чтобы США присоединились к этому процессу, но Европа должна взять на себя большую инициативу. Собственно, мы это и делаем", – резюмировал Тсахкна.

В Министерстве обороны Эстонии ранее заявили, что способность Украины наносить удары на большие расстояния поставила руководство России перед сложным выбором, поскольку средств ПВО не хватает для прикрытия всех объектов.

СМИ также сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп в частном разговоре посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

Кроме того, по данным FT, Трамп рассказал Зеленскому, что он был поражен последними военными успехами Киева.