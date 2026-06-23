ЗМІ: Трамп сказав Зеленському діяти сміливіше проти Росії

Україна вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа щодо кампанії, спрямованої на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це стало відомо виданню The Kyiv Independent, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, неназваний український посадовець, якого цитує видання, розповів, що Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.

"Трамп каже, що насправді не вірить, ніби (Владімір) Путін щось зробить без тиску", – додав посадовець, ознайомлений з подробицями нещодавньої зустрічі Трампа та Зеленського.

Хоча американські посадовці не підтвердили, чи дійсно Трамп прямо підтримує українські удари по території Росії, вони зазначили, що президент США вважає силу ключовим фактором.

"Президент (Трамп) вірить у мир завдяки силі", – сказав один з американських посадовців.

Українські посадовці вважають, що останні воєнні події допомогли переконати Трампа в тому, що Київ перебуває в сильнішій позиції, ніж на початку цього року.

Ця зміна знайшла відображення у підсумкових заявах саміту. Трамп разом з іншими лідерами G7 підписав спільну заяву, в якій було підтверджено "нашу непохитну підтримку України" та заявлено, що країни-учасниці "готові розглянути" можливість надання Україні ліцензій на вітчизняне виробництво зброї.

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про зміну позиції свого американського колеги Дональда Трампа щодо війни РФ проти України після саміту G7.

Водночас в Кремлі поскаржились, що європейські лідери на саміті G7 у Франції "накачували" Трампа "шкідливими ідеями".