FT: Трамп розповів Зеленському, як його вразили воєнні успіхи України

Під час вечері в Евіан-ле-Бен минулого тижня, де проходив саміт G7, президент США Дональд Трамп розповів своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з виданням українські посадовці на умовах анонімності зазначили, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш прихильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильним чинити тиск на Росію, щоб та припинила війну.

Вони залишаються скептичними щодо того, чи дотримається президент США слова, нагадуючи, що він і раніше давав обіцянки, яких не дотримався.

Проте після зустрічей між Зеленським, Трампом та іншими лідерами вони висловили обережний оптимізм щодо досягнутого прогресу в питаннях постачання ракет-перехоплювачів Patriot та ліцензій на виробництво зброї.

На минулотижневому саміті G7 Трамп був "надзвичайно вражений та захоплений" нещодавньою кампанією України із завдання ударів великої дальності по цілях у глибині території Росії, повідомили дві особи, обізнані з перебігом закритих обговорень між лідерами.

Після зустрічі Зеленський зазначив, що Трамп і держсекретар Марко Рубіо "вперше позитивно відреагували на питання про ліцензії" на ракети-перехоплювачі Patriot.

Європейські столиці скористалися очевидною зміною поглядів Трампа на війну, а зокрема його усвідомленням того, що перемога Росії не є неминучою, щоб домогтися посилення підтримки Києва.

"Коли Україна отримує належне постачання, вона може досягати реальних оперативних результатів. Російські оборонні лінії не є неприступними", – сказав один з військових високопосадовців НАТО.

ЗМІ також повідомляли, що Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про зміну позиції свого американського колеги Дональда Трампа щодо війни РФ проти України після саміту G7.

Водночас в Кремлі поскаржились, що європейські лідери на саміті G7 у Франції "накачували" Трампа "шкідливими ідеями".